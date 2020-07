Brescia, Lopez: "Corsa salvezza anche sull'Udinese? No, dobbiamo farla solo sul Genoa"

vedi letture

"Corsa salvezza anche sull'Udinese? No, dobbiamo farla solo sul Genoa". Diego Lopez inizia in questo modo la conferenza stampa alla vigilia di un match fondamentale per le Rondinelle. Ecco le parole dell'allenatore biancoblù prima della sfida con il Lecce:

Il Brescia non può fare troppi calcoli.

"No, bisogna cercare di giocare come nel secondo tempo contro la SPAL. Siamo stati più efficaci al momento di andare sulle fasce. Abbiamo avuto i tempi giusti per cercare e trovare i due attaccanti, siamo stati bravi anche sulle marcature preventive".

Anche con il Lecce sarà importante sfruttare le fasce?

"Soprattutto nel primo tempo abbiamo cercato poco Zmrhal, al termine del primo tempo ne abbiamo parlato tra di noi e successivamente lo abbiamo cercato di più. Vedremo, credo che sia importante avere dei giocatori determinanti sulle corsie esterne quando giochi con il 4-4-2".

Vincere con la SPAL era l'obiettivo minimo?

"Sì, era l'obiettivo fondamentale. Lo chiamerei così, non minimo. Il sistema di gioco non cambia in base all'avversario, io come allenatore sto cercando di mettere i giocatori nelle posizioni dove possono fare meglio. Con Martella ho parlato due settimane fa, lo abbiamo provato in un ruolo in cui ha giocato un anno intero, dunque l'ho messo lì. Questo però non dipende contro chi giochiamo, ma dalle nostre caratteristiche!.

L'intesa tra Donnarumma e Torregrossa è notevole. Il Brescia deve ripartire da loro?

"Siamo contenti di far giocare i due attaccanti insieme, stanno facendo la differenza. Nel secondo tempo avevamo l'alternativa di giocare sia fuori che dentro l'area, loro si trovano bene e hanno i tempi di gioco giusti. Credo sia un bene averli nel finale di stagione, ma anche per il prossimo anno: si trovano bene e hanno un ottimo atteggiamento".

Parliamo di Zmrhal: talento incompreso o ha mostrato le sue qualità solo ora?

"Zmrhal è un giocatore che ha fisicità e tecnica, ma non sempre per gli stranieri è facile far bene in un campionato complesso dove bisogna trovare tempi e spazi. Sta trovando continuità, penso che questo sia importante non solo per lui, ma anche per gli altri".