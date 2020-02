vedi letture

Brescia, Lopez difende il gruppo: "Contro il Napoli non è l'ultima spiaggia"

Diego Lopez, tecnico del Brescia, ha parlato dell'anticipo di domani sera contro il Napoli. "Non è l'ultima spiaggia, ma è una partita fondamentale. Noi dobbiamo essere bravi, dobbiamo abituarci a giocare con questa pressione. Ci siamo messi da soli nelle difficoltà, dobbiamo avere la personalità per venirne fuori. Dobbiamo vedere ciò che facciamo in casa noi, domani sarà una partita in cui bisogna giocare e serve personalità per farlo".