Brescia, Lopez: "Dobbiamo resettare e vincere contro la Roma, può succedere di tutto"

vedi letture

Diego Lopez, tecnico del Brescia, è intervenuto in conferenza stampa al termine del match perso contro il Torino (3-1 il risultato finale): "Credo che l'impatto sia stato buono, la squadra ha fatto quello che doveva fare. Forse poteva fare qualcosa in più, ad esempio a fine primo tempo Torregrossa ha avuto una buona occasione da gol di testa. Dopo il gol subito non siamo stati bravi a resistere. Non è semplice in questo momento, la classifica pesa molto. Nessuno ci ha messo lì, ma noi dobbiamo essere forti e rimanere in partita. Ora dobbiamo resettare tutto e dobbiamo vincere contro la Roma, tutto è ancora aperto e bisogna crederci".

Quanto è difficile in questo momento tenere alta la fiducia del gruppo?

"Per il lavoro e per come li vedo io loro ci credono, tutti abbiamo questa speranza. Negli scontri diretti può succedere di tutto, dobbiamo essere bravi ad arrivarci bene. Abbiamo la Roma, è una squadra forte, ma dobbiamo cercare di vincerla".