Brescia, Lopez: "Dopo l'Inter serviva una risposta"

Vittoria fondamentale quella del Brescia che batte il Verona per 2-0 e si rilancia nella lotta salvezza abbandonando l'ultimo posto in classifica. Una soddisfazione per Diego Lopez che conquista così il suo primo successo da allenatore delle Rondinelle: "Serviva dare un risposta sul campo e credo che oggi sia arrivata. E' importante sottolineare come i ragazzi, hanno lavorato bene e sono in forma. Credono nel far bene e nel fare la prestazione. L'ultima sconfitta con l'Inter per 6-0 ci ha fatto molto male”, ha dichiarato il tecnico in conferenza stampa.