Brescia, Lopez: "Errori arbitrali? Meglio non parlarne, non dobbiamo trovare alibi"

Intervenuto alla vigilia della sfida con l'Inter, il tecnico del Brescia Diego Lopez ha preferito non commentare le recenti polemiche arbitrali: "Meglio non parlarne. L'ho detto anche ai ragazzi, gli alibi si possono trovare sempre, ma non è questo il punto. Cercheremo di fare il nostro migliorandoci, cercando di avere la rabbia dentro per essere più forti. Dobbiamo guardare dove possiamo migliorare, conta molto di più il risultato".