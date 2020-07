Brescia, Lopez: "Gare contro Genoa e Toro spartiacque della stagione. Futuro? E' qui"

Dopo il 2-0 incassato in casa della Lazio, Diego Lopez, tecnico del Brescia, è intervenuto ai microfoni di SkySport per analizzare la prestazione dei suoi all'Olimpico: "Abbiamo fatto una prestazione importante, rimanendo in gara fino alla fine. All'inizio della partita abbiamo avuto l'occasione per fare gol, ma abbiamo comunque fatto la partita. Facendo bene sia in fase di possesso che di ripartenza. Forse nella ripresa potevamo spingere di più, ma vedevo che la squadra era stanca. Dopo il lockdown abbiamo perso punti in alcuni scontri diretti come contro il Genoa e il Torino che ci avrebbero permesso di accorciare la classifica e lottare fino alla fine con la salvezza. Il mio futuro? Si va avanti insieme. Sono venuto a Brescia anche se sapevo che c'era il rischio di una retrocessione, ma l'idea è quella di continuare a lavorare per tentare la risalita immediata".