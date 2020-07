Brescia, Lopez: "Il turnover? i giocatori non sono delle macchine. Ora pensiamo alla SPAL"

"Bisogna fare punti con la SPAL". Diego Lopez, tecnico del Brescia, non ha nessun dubbio: domani le Rondinelle devono assolutamente vincere contro una diretta concorrente. Ecco le parole dell'allenatore biancoblù alla vigilia della sfida del Rigamonti: "Pensiamo a domani, ci dobbiamo concentrare soltanto al match e fare tre punti. Poi vedremo, non pensiamo alla condanna della retrocessione. L'importante è fare bene in questo momento".

Pensa che il presidente sia cambiato rispetto ai tempi di Cagliari?

"Io con il presidente ho un rapporto che va oltre il calcio, ci conosciamo bene entrambi. Penso che sia un presidente sempre presente".

Il turnover di Bergamo? Pensavate già alla gara di domani?

"Qualche partita i ragazzi dovevano saltarla, anche Torregrossa non ha giocato con l'Inter. È normale. Non sono macchine, se vai a vedere tutte le squadra cambiano, se uno cambia vuol dire che pensa già all'altra partita".

Quanto crede ancora nella salvezza?

"Non credo sia giusto parlare di percentuale. Dobbiamo pensare alla SPAL e fare bene, poi penseremo alla partita successiva. Abbiamo tre gare importanti, servono punti e ne siamo consapevoli".

Tonali e Joronen saranno a disposizione per la sfida di domani?

"Joronen si. Tonali non ha problemi fisici. Veniva da molte partite, è normale saltare qualche gara. Non è una macchina. Cerchiamo di non esagerare, gli infortuni sono dietro l'angolo. Dobbiamo stare attenti sui minutaggi dei ragazzi, "

Qual è il problema dal punto di vista tattico?

"Il problema più grande è la fase difensiva, nel momento in cui non si lavora bene con gli attaccanti viene meno il lavoro dei difensori. Abbiamo preso molti gol. Gastaldello non viene preso in considerazione? Stanno giocando altri giocatori in quel ruolo, tutto qua".

Cellino ha detto che quella con la Spal sarà la prima partita della nuova stagione.

"Più che guardare la classifica bisogna guardare all'avversario che abbiamo di fronte. Ci sono sempre le speranze, ma dobbiamo cercare di migliorare quello che stiamo facendo. La salvezza passa attraverso queste partite. Bisogna fare punti e poi sperare".

La società crede fermamente nel suo lavoro.

"Credo che la fiducia sia importante, lo è per tutti. Con la SPAL possiamo fare i tre punti, anche se non c'è niente di facile. Dobbiamo essere concentrati e attenti, dobbiamo giocare da squadra, ci sta mancando questo".