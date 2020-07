Brescia, Lopez: "Non è corretto parlare di mancanza di stimoli. Cercheremo di far bene"

vedi letture

"Domani giocheremo contro una squadra, cercheremo di far bene". Diego Lopez vuole comunque tirare fuori le motivazioni giustte in vista del match contro la Lazio. Ecco le parole del tecnico del Brescia alla vigilia della sfida dell'Olimpico: "A riposo rimane soltanto Dessena e chi è infortunato. Cistana è di nuovo in gruppo, ha fatto soltanto un allenamento".

Perinetti ha detto che vi siete già sentiti.

"Ho parlato con Perinetti, ho incontrato sia lui che Cordone. Abbiamo parlato di quello che sarà, abbiamo avuto un colloquio di un'ora. Al momento non posso dire di più".

Che risposte le dando il 4-4-2?

"Il 4-4-2 lo stiamo facendo anche per mettere nelle migliori condizioni chi sta giocando, come ad esempio Zmrhal e Spalek. Tonali e Dessena stanno facendo un buon lavoro con questo schieramento. L'anno prossimo si vedrà. Questa squadra ha un modulo molto chiaro, lo ha interpretato bene. Poi dipende dai giocatori che hai. È un modulo che a me piace".

Ci sono pochi stimoli per via della classifica. Come affronterà la Lazio?

"Parlare di mancanza di stimoli non è corretto. Chi veste questa maglia deve avere stimoli e rispettare la divisa che indossa. Non abbiamo un obiettivo da raggiungere, ora sappiamo che ci sarà una grande squadra da affrontare. Dobbiamo fare una grande partita per rispetto della nostra maglia".

Le scelte saranno già in funzione del prossimo anno?

"Bisogna finire al meglio questo campionato. Le scelte le faremo in base a chi abbiamo e per mettere nelle giuste condizioni i giocatori che ci sono. Il 4-3-1-2 piace alla società e piace a me, ma in questo momento diventa difficile attuarlo. Domani giocheremo contro una squadra forte, cercheremo di far bene".