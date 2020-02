vedi letture

Brescia, Lopez: "Quando non fai punti è complicato, venerdì sarà diverso"

Diego Lopez, tecnico del Brescia, ha parlato in conferenza stampa dopo il ko subito con la Juventus: "Quando non fai punti diventa sempre più complicato, venerdì sarà diverso per noi. Nonostante l’inferiorità numerica abbiamo fatto una buona gara, tenendo conto di chi avevamo davanti".

Tante assenze oggi?

"L'ho detto anche ieri, secondo me bisogna parlare dei giocatori che ci sono. È sempre importante dare risalto a chi c’è, è un gruppo sano che ha dei valori. Oggi eravamo comunque 11 in campo, con anche dei giocatori in panchina".

Balotelli-Donnarumma insieme in attacco?

"Oggi era difficile farli convivere. Secondo me sono due giocatori che in Serie A possono giocare insieme".