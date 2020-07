Brescia, Lopez: "Salvezza? Sarà difficile, ma noi non dobbiamo mai mollare"

Il tecnico del Brescia Diego Lopez è intervenuto al termine del successo contro la SPAL che tiene ancora vive le speranze di salvezza delle Rondinelle. Ecco le sue parole durante la conferenza stampa post partita: "Preferisco parlare della gara. Oggi sapevamo che ci giocavamo molto e c'era un risultato solo. Nel secondo tempo abbiamo fatto molto meglio, in alcune gare siamo stati rimontati. Nello spogliatoio ci siamo detti questo, siamo andati in campo con convinzione. Abbiamo tenuto bene il campo, abbiamo giocato bene sugli esterni. Martella è entrato bene, mi è piaciuta anche la qualità dei palloni che ha messo dentro l'area".

Martella ha cambiato il match.

"Anche Zmrhal lo abbiamo cercato poco nella prima frazione, ci ha detto che era sempre solo. Era sempre largo, ma se non lo cerchi diventa difficile. Sapevamo che la partita era sulle fasce, molte volte abbiamo sbagliato a verticalizzare subito".

Pensa già al Lecce?

"Noi allenatori abbiamo solo una sera per pensare a ciò che abbiamo fatto. Mercoledì sarà una gara importantissima, noi come staff dobbiamo lavorare per la sfida di Lecce".

È soddisfatto del 4-4-2?

"Alcuni giocatori non è che soffrono il modulo. Spalek oggi non ha fatto molto bene, però ci ha sta dando tanto. È normale con questo ritmo di partite, ma abbiamo fatto bene e lui conosce quella fascia lì. Lo stesso Martella lo abbiamo provato più avanti nei giorni scorsi. I ragazzi conoscono lo schema, per questo stiamo giocando con questo modulo".

Quanto crede nella salvezza?

"Noi non dobbiamo mollare. Questo dobbiamo trasmettere, dobbiamo andare li e giocare la partita. Ci sono modi e modi di perdere, poi la salvezza è difficile, ma noi dobbiamo lottare fino alla fine. Oggi potevamo perderla, ma ce la siamo giocata fino alla fine".