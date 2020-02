Brescia, Lopez si salva alla prima. Ma la strada per la salvezza si complica

© foto di Federico De Luca

Improbabile, quasi impossibile. Fino a qualche settimana fa c'era maggiore ottimismo per quanto riguarda la salvezza, ora la luce si è un pochino affievolita. Non tanto per il pareggio e per come arrivato - un risultato che non rispecchia sicuramente i valori visti in campo -, ma soprattutto per la poca convinzione dal punto di vista caratteriale. Ad ogni modo contano i punti e le dirette concorrenti per la salvezza hanno piazzato il colpaccio: Lecce e Genoa vincono, il Brescia spreca. Normale pensare ad una strada ripida e in salita.

NON GIOCO - È mancato molto sotto al profilo del gioco. Poca convinzione nell'ultimo passaggio, ma soprattutto poca grinta nei contrasti e sulle seconde palle. La differenza fisica tra i reparti ha sicuramente inciso, vista la forza dei centrocampisti e dei difensori bianconeri. Ad ogni modo il Brescia ha giocato poco e nulla, in particolar modo nel primo tempo. Non è semplice capire se il bicchiere può essere mezzo pieno o mezzo vuoto, ma ad ogni modo non si può sfuggire alla matematica. Bisogna ripartire, senza guardare troppo la classifica.

JUVE E NAPOLI, LE COSE SI COMPLICANO - Saranno due settimane particolari per le Rondinelle, che saranno costrette ad affrontare una Juventus in cerca di riscatto dopo il ko contro il Verona. Una sfida difficile ed impossibile, quasi come quella con il Napoli. Ma per quel momento si spera di vedere già la mano del nuovo allenatore. Anche perché se tutto diventa negativo la salvezza diventa un'impresa praticamente impossibile.