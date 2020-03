Brescia, Lopez: "Situazione complessa per tutti. Non dobbiamo avere paura, ma rispetto"

Diego Lopez, tecnico del Brescia, è intervenuto alla vigilia del match con il Sassuolo. Ecco le dichiarazioni dell'allenatore delle Rondinelle: "Penso che sia una situazione complessa non solo per i calciatori, ma anche per noi. Questo è vero, ma c'è questa norma dello Stato difficile da mantenere in campo. Il nostro è un sport di contatto, non penso che lì si possa rispettare. Domani, quando arriveremo allo stadio, ci faranno anche il test".

Avete paura per la situazione in Lombardia?

"Più che paura direi rispetto, ci sono già state tante vittime. Dobbiamo sentire ed ascoltare quello che ci dicono i dottori, ma soprattutto lo Stato. Dobbiamo rimanere con la massima allerta, tutti possiamo prendere il virus. Dobbiamo cercare di fare attenzione. Non abbiamo paura, ma dobbiamo fare attenzione".

Come ha preparato la squadra a livello mentale?

"Col Cagliari mi è già capitato di giocare a porte chiuse. Non è semplice, è un ambiente surreale dove è difficile tutto: sembra un'amichevole del giovedì. Nel momento della partita bisogna incitare, parlare di più. Bisogna fare molta più attenzione".

Come mai insiste sui tiri in porta negli allenamenti?

"Non lo considero un limite, in questa squadra c'è gente che ha un bel tiro. Bisogna insistere, può essere un'arma determinante. Bisogna sfruttarlo di più, per quello insisto con i tiri da fuori. A volte capita un tiro non eseguito bene, ma che può terminare in rete".

TMW - Ha in mente qualche particolare accorgimento tattico?

"Tutte le partite sono diverse, bisogna capire dove poter fare male. Dobbiamo guardare molto di più la nostra squadra. Anche in fase di non possesso bisogna preparare le partite nei particolari".

Ha mandato dei messaggi a Tonali in settimana?

"No, non penso a questo. Io sono un allenatore che guarda molto il campo, è lì che bisogna parlare. Ho fatto alcune partite senza Tonali, senza il portiere. L'importante è che tutti siano pronti, non devono inviare messaggi a nessuno".

Papetti è pronto per fare il salto con la prima squadra?

"Sta facendo degli allenamenti con noi, lo vedo bene. Ha un gran potenziale, ma sarà il campo a dire se sarà pronto".

Pensa ad una squadra più spregiudicata?

"Sto costruendo un Brescia per fare punti. Per poterlo fare devi fare bene in entrambe le fasi. Bisogna essere seri, fare bene le due fasi e curare i particolari. Sarà questa la strada da percorrere".