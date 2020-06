Brescia, Lopez: "Squadra alla Zeman? Se giochiamo come viene retrocediamo subito"

"Servono 35-36 punti per poter raggiungere la salvezza". Inizia così la conferenza stampa del tecnico del Brescia Diego Lopez prima del match contro la Fiorentina: "Rimangono dieci partite, sono tanti punti ma queste due sono molto importanti, ora pensiamo alla Fiorentina".

Ci sarà un approccio zemaniano?

"Che vuol dire alla Zeman? Vuol dire retrocedere subito: ci giochiamo tutto, non possiamo giocarci alla come viene viene".

Come ha pensato di gestire il gruppo visti gli impegni?

"Bisogna gestire le forze, ma bisogna pensare partita dopo partita. È normale che nessuno può fare 5-6 partite di seguito. Bisognerà vedere come si svolgeranno le gare. Non sarà facile giocare con questo caldo. Bisogna costruire qualcosa di importante da subito. Sappiamo che la nostra situazione è difficile, ma noi dobbiamo lavorare seriamente come hanno fatto i ragazzi, poi i risultati arriveranno".