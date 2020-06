Brescia, Lopez su Tonali: "Quattro mesi di stop sono tanti, serve tempo per tornare al meglio"

vedi letture

Diego Lopez, allenatore del Brescia, intervenuto alla vigilia della sfida con l'Inter, ha parlato anche delle condizioni di Sandro Tonali, obiettivo di mezza serie A e apparso leggermente sottotono nelle ultime apparizioni: "Sono quattro mesi che non gioca, non aveva giocato nemmeno prima dello stop. Un po' come Torregrossa, non è semplice tornare da un infortunio come prima. Bisogna avere tempo per tornare al meglio e molte volte il tempo non c'è, ma non si può avere tutto subito".