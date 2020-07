Brescia, Lopez tra il sogno salvezza e l'incubo esonero: Dionisi e Italiano possibili successori

vedi letture

Il sogno salvezza è molto complicato, ma chiudere a testa alta il campionato sarebbe già un passo importante per Diego Lopez. Come scrive il Corriere di Brescia, solo così l'allenatore riuscirà a tenersi il posto sulla panchina delle Rondinelle. In caso contrario andrà via e per il Brescia le ipotesi di successione porterebbero ad Alessio Dionisi, ora al Venezia, e Vincenzo Italiano allenatore dello Spezia.