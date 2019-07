Brescia, Magnani per la difesa: Corini lo attende entro venerdì

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Brescia aspetta Giangiacomo Magnani e prepara al meglio la seconda parte di ritiro pre-campionato. Trattativa in via di definizione quella per il centrale di proprietà del Sassuolo. L’auspicio di Corini è avere il nuovo difensore entro venerdì mattina, giorno della partenza per il ritiro in Austria (fino al 9 agosto). Determinante - sottolinea La Gazzetta dello Sport - il via libera dato alla Juve a vantare sul classe ‘95 un’opzione per riportarlo a casa.