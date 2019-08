Brescia, manca qualcosa: servono altri tre elementi

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Brescia continua a muoversi sul mercato, nonostante le trattative già avviate in questa prima parte della nuova stagione. La compagine lombarda è in attesa di concludere le operazioni in entrata che riguardano Giangiacomo Magnani e Jaromír Zmrhal, per via dell’iter burocratico. Nonostante i nuovi arrivi, Eugenio Corini ha comunque richiesto tre elementi per poter completare la rosa.

Priorità al centrocampo - Il reparto principale su cui operare rimane il centrocampo. L’infortunio di Ndoj costringe le rondinelle a trovare un altro centrocampista oltre a Zmrhal, serve un quinto uomo per poter giocare con il 4-3-1-2 e far fronte ad eventuali infortuni o squalifiche durante questa prima parte di campionato.

Attaccante o trequartista, i dubbi di Corini - Ovviamente si pensa anche al reparto offensivo, bisogna capire quale sarà l’impatto di Torregrossa e Donnarumma sul massimo campionato. Un attaccante esperto come Matri potrebbe fare al caso dei lombardi, un uomo d’esperienza è necessario soprattutto nelle partite più complicate. Sulla trequarti il ballottaggio rimane tra Tremolada e Spalek, ma se uno dei dovesse lasciare Brescia la dirigenza biancoblù dovrà trovare immediatamente un sostituto.