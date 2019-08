Brescia, manca solo Balotelli. Ma il Flamengo ci riprova

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Brescia è quasi completo. Massimo Cellino è soddisfatto della squadra che, ai nastri di partenza, tornerà in Serie A dopo troppe stagioni passate nella cadetteria. Qualche giovane interessante - Tonali su tutti - moltissimi italiani e una "brescianità" che già nella passata annata era stata sventolata come principio fondante.

MANCA BALOTELLI - Proprio in base a questa idea, molto autoctona, ora serve il super colpo. Super Mario, insomma, per cui c'è stato un affondo nella notte tra giovedì e venerdì, trovando l'accordo e pure il sì del giocatore. E perché non c'è l'ufficialità? Ieri il Flamengo ha incontrato Mino Raiola e ha riaperto i giochi, oggi ci sarà un ulteriore summit: le percentuali attuali sono Brescia 70%-Flamengo 30%.

UN ALTRO BIG? In città si parla di un altro grande colpo oltre Balotelli, non ancora identificato. Per ora sono solo rumours che scaldano la piazza, ma la realtà è che ora i fari sono su Balotelli, per rinverdire antichi fasti.