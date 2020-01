Fonte: viaemilianews.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'edizione odierna di BresciaOggi, riporta di come la trattativa per Alessandro Matri al Parma sia sempre più destinata ad un esito positivo. Il Parma cerca un attaccante che faccia da riserva ad Andreas Cornelius, e Matri cerca una piazza in cui rilanciarsi, cosa che potrebbe fare in crociato in una posizione di classifica relativamente tranquilla e senza troppi assilli. La prossima potrà essere la settimana decisiva, ma gli ingredienti per una buona riuscita dell'affare ci sono tutti.