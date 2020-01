Brescia-Milan 0-0 al 45'. Meglio le rondinelle, Ibra spreca un gol fatto

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Primo tempo senza reti al "Rigamonti" fra Brescia e Milan. E risultato che in questo momento starebbe stretto al Brescia, per quanto visto nei primi 45'. Rossoneri (ancora una volta in completo nero) che hanno sofferto spesso la manovra dei padroni di casa, per lunghi tratti anche dominatori della partita nonostante la pesante assenza di Balotelli, squalificato. Il suo sostituto, Ayé, ha avuto l'occasione più grossa della partita al 34' con un colpo di testa che ha severamente impegnato Donnarumma. Costantemente pericoloso Torregrossa, che costringe Kjaer dopo due minuti a un fallo che gli costa il cartellino giallo. L'attaccante svaria sul fronte offensivo dando l'impressione di poter sempre far male. Ispirato come sempre Tonali, luce delle rondinelle. Milan fin qui sottotono: recrimina per un mani in area di Bisoli su tiro di Ibrahimovic, ma il braccio è attaccato al corpo. Lo svedese si fa vedere in un paio di occasioni, prima con un colpo di testa debole e poi sprecando nel finale della prima frazione di gara una facile occasione da gol. Servito sulla sinistra da Théo manda clamorosamente fuori da due passi.