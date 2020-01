© foto di www.imagephotoagency.it

BRESCIA-MILAN 0-1 - 71' Rebic

Brutto, sporco e cattivo. Ma efficace. Questo è il Milan nella notte di Brescia: una squadra che soffre per lunghi tratti, ma che sa resistere e colpire al momento opportuno, quando l'avversario abbassa la guardia e traendo il meglio dal suo miglior giocatore anche quando non fa la partita della vita. La squadra di Stefano Pioli torna a casa con un 1-0 prezioso che vale il terzo successo consecutivo, quarto se consideriamo la Coppa Italia. Un filotto fin qui mai visto in questa stagione e che vale il momentaneo sorpasso al Cagliari al sesto posto.

Queste le pagelle dei tecnici:

EUGENIO CORINI 6 - Manca Balotelli e lancia a sorpresa Ayé, trovando buone risposte dal francese che sgomita e lascia spazio a Torregrossa. Meno bene Romulo trequartista. La squadra è quadrata e gioca bene. I cambi non portano agli effetti sperati.

STEFANO PIOLI 6.5 - Il Milan non gioca bene, ma sa soffrire. Ma è bravo a cambiare modulo in corsa valorizzando Rebic, ancora una volta decisivo. Giusto insistere su Ibrahimovic, giocatore imprescindibile.