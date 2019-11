Brescia, momento teso per Balotelli: primo atto di un lungo addio?

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Novità in casa Brescia riportate da La Gazzetta dello Sport. Secondo la rosea c'è margine, per Mario Balotelli, per rescindere il contratto con le Rondinelle, seppur quest'ultimo scada il 30 giugno del 2020. Il momento è teso e quello di ieri - con il centravanti che lascia l'allenamento a Torbole Casaglia - potrebbe essere il primo atto di un lungo addio. Il rinnovo automatico arriverà in caso di salvezza, ma non è detto che non possa esserci una rescissione a gennaio.