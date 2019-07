Brescia, Ndoj complica i piani di mercato delle rondinelle

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alla ricerca di un attaccante, passando però dalla questione stadio. Settimana impegnativa per il Brescia di Eugenio Corini, impegnato nel ritiro di Darfo Boario. Le rondinelle vincono e segnano nei primi test match stagionali, ma ci sono ancora questioni interessanti da analizzare in vista della prossima stagione. Occhi puntati su Ndoj, infortunatosi alla caviglia. Serve operare in un lasso di tempo ridotto e cambiare i piani in vista di questa seconda parte di mercato.

Pericolo Ndoj - Il centrocampista ha lasciato il ritiro per via di un infortunio alla caviglia che lo terrà lontano dai campi, soprattutto nei primi impegni stagionali. Ancora non si conoscono i tempi di recupero, ma Corini dovrà fare a meno di una pedina fondamentale. Ora le rondinelle dovranno correre ai ripari e acquistare un centrocampista in grado di sostituire il calciatore 22enne.

Alla ricerca di un attaccante - Continua la ricerca di un attaccante, anche se il club lombardo ha rifiutato Alessandro Matri, proposto dal Sassuolo. Al momento il calciatore non rientra nelle idee tecniche della società. Nel frattempo Cellino non risparmia qualche frecciata a Mario Balotelli: "Se pensasse solo a giocare a pallone non avrebbe problemi a trovare una squadra, viste le sue qualità. Anzi, forse sarebbe già qui, ma forse cerca altro". Ad ogni modo bisognerà lavorare sul mercato, soprattutto per trovare un giocatore esperto da piazzare nel reparto offensivo.

Questione stadio - Spazio anche ai lavori per poter rimodernare il Mario Rigamonti. Lo storico impianto verrà restaurato, in un mese bisognerà fare le due curve e l'illuminazione. Rimane il dubbio sulla disponibilità dell'impianto per la prima giornata di serie A, ma ormai il tempo stinge. Manca un mese e il Brescia, tra questioni di campo e non, deve assolutamente correre ai ripari.