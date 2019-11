© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Emanuele Ndoj, calciatore del Brescia, ha parlato ai microfoni di Sky prima del calcio d'inizio del match con l'Hellas Verona: "Oggi è una partita importantissima per noi, non dobbiamo sbagliare niente. Dobbiamo dare il massimo per portare a casa punti importanti".