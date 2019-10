Brescia, nessun rinnovo per Tonali: in estate pronta l'asta

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il futuro di Sandro Tonali sarà con ogni probabilità lontano dal Brescia e anche per questo motivo non è in programma un incontro per il rinnovo del centrocampista classe 2000, che ha il contratto in scadenza nel 2021, con opzione per il 2022. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport sia l'Inter che la Juventus sono sulle sue tracce, senza escludere piste estere, e in estate dovrebbe scatenarsi l'asta.