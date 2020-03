Brescia, non c'è solo la Juventus su Tonali: inserimento dell'Atletico Madrid

vedi letture

Non c'è solo la Juventus sulle tracce di Sandro Tonali, talento del Brescia. Secondo quanto riportato da Sport Mediaset infatti, nelle ultime ore ci sarebbe stato un inserimento dell'Atletico Madrid. I Colchoneros sono stregati dal baby fenomeno del Brescia e sono pronti all'offerta per portarlo in Spagna in estate.