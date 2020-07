Brescia, non solo Sandro Tonali: con la retrocessione partirà l'assalto ai big

Mancava soltanto l'aritmetica, arrivata poi sul campo del Lecce. Il Brescia torna in B ma non ha comunque mollato e probabilmente cercherà di non farlo nelle ultime tre gare stagionali: è necessario dare un segnale positivo in vista della prossima stagione. Voltare pagina, in poche parole. Il club non dovrà soltanto chiudere una stagione negativa per poter tornare subito nel massimo campionato. Il presidente Cellino cercherà di respingere gli assalti per i vari gioielli: con un Tonali sempre più lontano, ci sono ancora Sabelli, Chancellor, Donnarumma e Torregrossa da trattenere. Ripartire da un'ossatura rigida e in grado di sapersela giocare in B.

TONALI IN PARTENZA - Sicuramente il numero 4 è il giocatore più chiacchierato sul mercato. Ottime prestazioni messe in campo, seppur con qualche sbavatura e qualche partita da cancellare, e la corte spietata da parte di Inter e Juventus. Non solo, sul centrocampista c'è anche il Milan: i rossoneri sono da tempo alla caccia di quel regista in grado di saper gestire le operazioni nella parte nevralgica del campo. Si parla di cifre elevate - almeno 50 milioni di euro - da poter reinvestire sul mercato in vista della prossima stagione. Al momento però non c'è nessun accordo economico con la società.

PEZZI PREGIATI - La cessione di Tonali sembra essere quasi scontata, ma il Brescia può ancora trattenere gli altri elementi di valore della rosa. Chancellor piace al Torino, non sarà facile respingere gli assalti dei granata. Donnarumma aveva offerte in B già a gennaio, ma ha scelto di rimanere. Stesso discorso per Sabelli, mentre Torregrossa sembra essere l'unico sicuro di restare. Ad ogni modo le Rondinelle dovranno blindare i calciatori con maggiore esperienza e qualità per tentare di nuovo il salto di categoria.