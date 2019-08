Brescia, nuovi contatti per Balotelli: il Flamengo resta la prima scelta

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Continua il pressing del Brescia per Mario Balotelli. Il calciatore piace alle rondinelle e la squadra di Cellino spera di inserirsi nella trattativa con il Flamengo. Come riportato da Sky Sport il giocatore è orientato verso il Flamengo, le parti stanno trattando in queste ore: al momento c'è la volontà di Balo di trasferirsi in Brasile.