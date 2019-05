Inizia oggi la fase due della programmazione della prossima stagione di Serie A per il Brescia. Il primo nodo da sciogliere è quello legato all'allenatore e alla posizione di Eugenio Corini. A tal proposito, secondo quanto riportato dal Giornale di Brescia oggi è atteso in sede il presidente Massimo Cellino che riallaccerà i contatti con il tecnico per capire la fattibilità di un proseguimento del rapporto.