Brescia, ottava sconfitta con un gol di scarto: ora non è più un caso

Otto sconfitte con un solo gol di scarto. Un dato che deve far scattare qualche campanello d'allarme in casa Brescia, ormai perdere con una sola rete è diventata una costante per le Rondinelle. La prestazione c'è stata, ancora una volta la squadra di mister Corini ha strappato applausi al termine di un match combattuto. Bene sul campo, male in classifica generale: il pomeriggio nero di Genova sembra essere alle spalle, ma i risultati non aiutano un Brescia che rimane ancora a 15 punti in classifica

PRESTAZIONE DA APPLAUSI - Dal punto di vista del gioco nulla da dire ad una squadra che ha continuato ad attaccare anche dopo il gol subito da Rebic. Il tecnico dei lombardi l'ha preparata bene, con la mossa Ayé che ha sorpreso tutti al momento della lettura delle formazioni. Il numero 18 ha trasformato le critiche in applausi, ha avuto la giusta gamba per incidere, si è mosso bene ed ha aiutato la squadra in entrambe le fasi. Ancora un match al top per Torregrossa, il numero 11 ha rischiato di far cadere giù il Rigamonti con una girata che è uscita per questione di centimetri. Tanti applausi, ma troppa amarezza al termine di un match giocato alla pari con i rossoneri.

OTTAVA SCONFITTA PER UN GOL - Su 14 sconfitte in campionato sono ben 8 quelle arrivate con un solo gol di scarto. Sei di queste sono arrivate con Milan - stesso risultato anche nel match d'andata -, Juventus, Napoli, Inter e Lazio: le prime della classe hanno sofferto contro questa squadra, ma i risultati non hanno mai dato ragione agli uomini di Corini. Si vede un bel calcio, salvo qualche disattenzione difensiva, la cattiveria agonistica e le occasioni da gol non mancano. Il confine è labile, ora il Brescia dovrà scavare fino in fondo per trovare la reazione giusta.