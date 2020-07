Brescia, Papetti è un gioiellino che va di fretta: a 18 anni guida la difesa di Lopez

Andrea Papetti non è più una sorpresa nonostante i 18 anni compiuti solo venerdì scorso. Diego Lopez gli aveva già dato fiducia dal 1' prima della sospensione del campionato e poi lo ha confermato quando la stagione è ripresa. Punta su di lui perché intravede qualità sopra la media e il gol di ieri, il terzo più giovane del campionato in corso dopo quelli di Amad Diallo Traoré e di Sebastiano Esposito, è una conferma che non lascia spazio a dubbi. Le Rondinelle si godono il giovane di Cernusco sul Naviglio, luogo di nascita condiviso con un certo Scirea, senza confronti scomodi, per carità. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.