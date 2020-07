Brescia-Parma 1-2, le pagelle: Kulusevski vince la sfida con Tonali, male Torregrossa

Brescia - Parma 1-2 (59' Darmian, 62' Dessena, 81' Kulusevski)

Andrenacci 6.5 - Nella prima frazione non viene sollecitato molto, nella ripresa ci mette spesso le mani, salvando il risultato. La sconfitta con un solo gol di scarto è soltanto merito suo.

Semprini 5.5 - Gestisce un cliente scomodo come Gervinho, non lo lascia partire quasi mai. A volte fa fatica, come in occasione del gol di Darmian, deve perde la marcatura sul numero 36. (Dall’88’ Ghezzi s.v.)

Gastaldello 6 - Non ha giocato moltissimo in questa stagione, ma nonostante tutto è riuscito a tenere gli attaccanti del Parma senza soffrire troppo. (Dal 66’ Papetti 6 - Qualche sbavatura soprattutto sulle verticalizzazioni improvvise, ma nulla di particolarmente grave nel computo totale).

Mateju 6.5 - Uno dei migliori della linea difensiva, compie un paio di interventi da ultimo uomo decisivi. Sempre attento alle verticalizzazioni dei ducali, concede pochissimo.

Mangraviti 5.5 - Gioca in un ruolo non suo, nonostante le alternative presenti. Kulusevski lo metto in difficoltà, lui ci prova fino alla fine.

Zmrhal 5 - Non si vede praticamente mai. Si allarga spesso per cercare varchi, probabilmente su indicazione di Lopez, ma i compagni non lo cercano. E lui rimane praticamente fuori dal campo.

Tonali 6 - Qualcosa in più si è visto. Il gioiello delle Rondinelle prova ad alzare i ritmi e a gestire le giocate: quando alza l’asticella la differenza si vede.

Dessena 6.5 - Si sbatte sin dai primi minuti, a livello di grinta non ha nulla da invidiare a nessuno dei suoi colleghi. Trova anche il gol, meritato vista la prestazione.

Spalek 5.5 - Si muove tra le linee e l’impegno non manca, ma in diverse occasioni sbaglia l’ultima scelta. (Dal 79’ Martella s.v.).

Torregrossa 5.5 - Non è la sua giornata e si vede già dalle prime battute, quando fa fatica anche a trattenere i palloni più semplici. Qualche buona giocata, ma niente di particolarmente entusiasmante.

Ayè 5 - L’impegno non manca, ma sbaglia troppe occasioni da gol. Da solo davanti a Sepe si divora praticamente l'impossibile.

Diego Lopez 5.5 - Dieci indisponibili, pochi cambi a disposizione. Solito 4-4-2 con poche varianti, ma la classifica e la retrocessione aritmetica pesano anche nelle scelte.

Sepe 5.5 - Inoperoso per larghi tratti del match, non ha molto lavoro da compiere in una partita praticamente ininfluente. Sul gol di Dessena ha diverse responsabilità.

Laurini 6 - In difesa si limita a gestire, quando ci sono spazi affonda sulla corsia di competenza. Da evidenziare alcuni lanci in profondità per gli attaccanti. (Dal 69’ Pezzella 6 - Buon ingresso in campo, da maggiore imprevedibilità).

Iacoponi 6 - A parte una sbavatura su Ayè poco prima del cambio, riesce a gestire con tranquillità l’intera linea difensiva. (Dal 70' Bruno Alves 6 - Entra bene e con decisione, limita senza problemi Torregrossa).

Dermaku 6 - Si limita a gestire come il compagno di reparto, non soffre la pressione degli attaccanti di casa che combinano davvero poco.

Darmian 6.5 - Quando trova il tempo giusto si inserisce e spinge moltissimo, nonostante le condizioni climatiche. Grazie ad una percussione trova anche il gol.

Kucka 6 - In inserimento rimane uno dei migliori, quando preme sull’acceleratore rischia sempre di far male al Brescia. Bene anche in fase di non possesso. (Dal 57’ Siligardi 6.5 - Il colpo d'esterno per il gol di Kulusevski vale un voto più che positivo. Da applausi l'apertura, si muove molto bene in attacco).

Kurtic 6 - Si mette in cabina di regia a gestire le operazioni, nel primo tempo i palloni prima di essere giocati passano tutti dalle sue parti. Gioca con tranquillità, anche perché i ritmi sono davvero bassi.

Barillà 6 - Viene chiamato in causa all’ultimo minuto per lo stop di Grassi, ha un buon impatto sulla partita soprattutto in fase di non possesso. Recupera anche un bel quantitativo di palloni.

Kulusevski 8 - La classe si vede su ogni giocata: nonostante la mancanza di motivazioni riesce a spaccare in due la partita. Prima l'assist per Darmian, poi un gran tiro imparabile che decide la partita. Piovono applausi, tutti meritati.

Caprari 6.5 - Una scheggia impazzita, non dà mai punti di riferimento. Si muove molto bene, rischia di segnare un eurogol di tacco: soltanto il palo gli nega la gioia personale. (Dal 69’ Sprocati 6 - Bene sin dai primi minuti, come tutti quelli entrati in campo a gara in corso).

Gervinho 6 - Si muove bene, ma non trova moltissimi spazi in fase offensiva. Nella ripresa si limita a gestire le energie fino alla sostituzione. (Dal 76’ Inglese 6 - Tiene palla, gestisce senza problemi e fa qualche sponda di qualità per gli inserimenti dei compagni).

Roberto D’Aversa 6.5 - Buona gestione dei cambi, vuole la vittoria e la ottiene. Riesce a tirare fuori il meglio dai suoi anche in una partita con poche ambizioni di classifica.