Brescia, per Corini spunta l'ipotesi Benevento

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel giro di poche ore Eugenio Corini, tecnico del Brescia, scioglierà le sue riserve e comunicherà a Massimo Cellino la sua decisione circa la permanenza alla Rondinelle dopo la fantastica cavalcata che ha riportato il club lombardo nella massima serie. In attesa di capire il pensiero dell'allenatore, spunta per lui una nuova opportunità di lavoro, in Serie B. Secondo quanto riportato da Il Mattino il nome di Corini è emerso come possibile candidato alla panchina del Benevento che a breve ufficializzerà il divorzio da Bucchi.