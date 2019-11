© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

In una recente intervista, Sandro Tonali ha affermato che il suo presidente Massimo Cellino gli ha detto che non lo avrebbe venduto nemmeno per 300 milioni. Un'esagerazione, naturalmente, ma per spiegare quanto il giocatore sia ritenuto importante a Brescia. Il suo destino è inevitabilmente segnato: via a giuno e l'asta è già partita. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport la base di partenza è di 50 milioni di euro. Juventus e Inter, tanto per cambiare, sono in prima fila ma resta sulla scia anche il Napoli e attenzione alle piste estere, con Manchester United e Paris Saint-Germain che lo seguono da tempo.