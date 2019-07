Brescia, piace Ceccherini della Fiorentina: viola su Tonali

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Come sottolinea questa mattina La Gazzetta dello Sport, in settimana i dirigenti della Fiorentina incontreranno anche il Brescia: la società di Cellino è interessata al difensore Ceccherini. I viola però chiedono cinque milioni. Ceccherini potrebbe essere la contropartita tecnica giusta per dare l’assalto a Tonali? Il gioiellino del Brescia resta la prima scelta di Montella per il ruolo di regista e Commisso ha più volte ribadito che il suo sogno è avere una Fiorentina sempre più italiana. Ma non sarà facile convincere Cellino ad aprire una trattativa seria.