Brescia, primi allenamenti individuali. Si attende il 1 settembre, in attesa dell'ufficialità

Ormai la retrocessione in serie B è stata assimilata. Il Brescia riparte, seppur con qualche dubbio e diverse questioni da sistemare: in primis l'allenatore, manca ancora l'ufficialità di Luigi Delneri. Sarà poi necessario fare la conta di chi resterà, considerando anche i top player: per far bene in cadetteria serve un'ossatura robusta e ben definita. Ultimo, ma non meno importante, il ritiro stagionale: si attende il via libera con la data provvisoria fissata al primo settembre, ma tutto dipenderà dai vari test e dai risultati. Si parte nel centro sportivo di Torbole, ma al momento il Brescia rimane un cantiere aperto.

Occhio al calciomercato - Poche certezze da cui ripartire e una squadra da ricostruire giorno dopo giorno. Joronen e Torregrossa, al momento, sembrano essere gli unici due certi di restare in biancoblù. Il mercato sarà strutturato in maniera completamente differente rispetto al passato, ma Cellino sa che deve fare i conti con diverse situazioni. L'idea di fondo però non cambia: sarà necessario mantenere la struttura base per poi cercare di puntellare i vari reparti.

Ritiro dal 1 settembre - Capitolo precampionato. Il Brescia è a Torbole per poter effettuare alcuni allenamenti individuali, senza dimenticare i test previsti dal protocollo. Dall'inizio del nuovo mese ci sarà il ritiro, ma al momento non ci sono date e conferme ufficiali. La squadra si allena, i test sono stati effettuati e ci sono diverse operazioni in ballo, ma Cellino dovrà risolvere qualche dubbio. Nulla di particolare, ma per tornare subito in A sarà necessario farsi trovare pronti.