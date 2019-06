Brescia, problema stadio: le prime gare lontano dal Rigamonti?

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Buone e cattive notizie da Brescia. Lo stadio e i lavori inerenti al Rigamonti potrebbero essere un problema per le rondinelle, che rischiano di giocare lontano dalle mura amiche le prime partite casalinghe della nuova stagione. Il patron Cellino ha vinto il bando di assegnazione, dunque lo stadio verrà gestito dalla società fino al 2028. Ricordiamo anche che il presidente del club lombardo si è impegnato per investire circa 5 milioni di euro per i lavori di riqualificazione dell'impianto.

Il problema riguarda però la burocrazia, visto che il procedimento non è stato ancora ufficializzato. Risultato? Lavori che slittano e tempi più corti per ottenere il via libera per la prima partita interna della nuova stagione. Ricordiamo che molte innovazioni, come ad esempio la sala VAR, non sono presenti nello storico impianto. Va tutto sistemato entro l'inizio del nuovo campionato, ma al momento il Brescia potrebbe traslocare per le prime gare casalinghe.

Al momento non si conoscono ancora i tempi tecnici, anche perché la burocrazia italiana non è di certo nota per la sua velocità di applicazione. Ma c'è un problema stadi e bisogna assolutamente correre ai ripari. Tra concessioni, deroghe, idee di impianti ex-novo e strutture fatiscenti, il campionato di serie A è pronto ai nastri di partenza per un nuovo campionato. Sperando che buon senso, atti, carte e proprietà che cercano di scopiazzare il modello inglese siano un inizio positivo per un cambiamento, almeno dal punto di vista delle strutture.