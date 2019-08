Brescia, problemi per Zmrhal: atteso il ritorno di Cellino

Si complica la trattativa del Brescia per Jaromir Zmrhal. Secondo quanto riportato dal Giornale di Brescia dopo aver svolto le visite mediche con le rondinelle sarebbero infatti cambiate alcune carte in tavola e accordi che erano stati trovati sulla parola, non si sono poi tradotti in qualcosa di concreto. Nelle prossime ore si capirà se ci sono ancora i margini per un suo arrivo in Italia, quando Cellino tornerà in Lombardia.