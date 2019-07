Brescia, Rivas dell'Inter nel mirino. Si tratterebbe di un ritorno

© foto di Federico Gaetano

Dopo l’esperienza alla Ternana e le voci di un suo inserimento nella trattativa con l’Hertha Berlino per Lazaro, il centrocampista Rigoberto Rivas potrebbe sbarcare a Brescia. Come rivela Sky Sport l’honduregno classe ‘98 sarebbe finito nel mirino delle Rondinelle alla caccia di rinforzi per la prossima Serie A. Si tratterebbe di un ritorno visto che il calciatore ha già vestito la maglia biancazzurra nella stagione 2017-18 collezionando 15 presenze in Serie B.