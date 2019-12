Brescia, 'rivoluzione' in attacco. Matri, Curcio e Tremolada in uscita

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Due vittorie, una sconfitta e un pareggio. Un ruolino di marcia niente male dopo un momento negativo che stava per cambiare totalmente la stagione del Brescia. Ora la squadra di mister Corini si è riscritta alla corsa salvezza, anche se bisogna operare sul mercato sia in entrata che in uscita. La sensazione è che si inizierà a pensare agli acquisti soltanto dopo aver capito chi lascerà il club biancoblù: due cessioni sicure, il resto si valuterà in base alle esigenze e alle richieste del tecnico bresciano.

TREMOLADA E CURCIO OUT - C’è un po’ di malumore in casa Brescia e sicuramente due elementi lasceranno già a gennaio. Tremolada e Curcio vogliono più spazio e al momento Corini non sembra essere in grado di soddisfare le loro richieste. Spalek sembra essersi ripreso, sulla trequarti anche Romulo può dire la sua. Problemi anche sulla corsia esterna, dove il tecnico delle Rondinelle considera soltanto Martella e Mateju: al momento i due giocatori sono i primi indiziati per lasciare Brescia già a gennaio.

MATRI SI, DONNARUMMA CI PENSA - Uno dei sicuri partenti sarà Alessandro Matri, a quota 0 gol e con un minutaggio esiguo in questa prima parte di stagione. L’ex Sassuolo sperava di poter avere un impatto maggiore, ma tra problemi fisici e qualche screzio con il tecnico le attese non sono state rispettate. Ci penserà invece Donnarumma, che piace a diverse squadre top in cadetteria: al momento il bomber che ha incantato la B lo scorso anno ha pagato il salto di categoria. Si parla anche di Torregrossa in uscita, ma attualmente resta l’unica alternativa valida da affiancare a Balotelli: difficile una sua partenza già nel mercato invernale.

Supermario, che qualche settimana fa sembrava aver fatto le valigie, sembra essere l’unico punto fermo di questa squadra. Inoltre Torregrossa è l'unico elemento della rosa complementare con il numero 45: il Brescia ripartirà sicuramente da una coppia rodata che ha portato gol e punti nelle ultime giornate. In partenza anche Leonardo Morosini: il giocatore vuole però conoscere i piani della società, poi proverà a capire se ci sarà mercato o meno. Grandi manovre in casa Brescia, ma ovviamente le cessioni avranno la priorità.