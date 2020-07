Brescia-Roma, battibecco tra Dessena e Zaniolo: "Vai via fenomeno"

Diverbio tra Nicolò Zaniolo, che ieri è tornato al gol 204 giorni dopo, e Daniele Dessena nel corso di Brescia-Roma 0-3. Il centrocampista 33enne delle Rondinelle si è infatti scagliato contro il giovane giallorosso dicendogli: “Fenomeno, hai una carriera davanti. Vai via fenomeno!", le parole dell'ex Cagliari all'uscita dal campo. Il centrocampista poi è stato ripreso da un suo compagno di squadra che gli ha chiesto di mettere fine alla polemica. A Dessena non devono essere piaciuti alcuni atteggiamenti in campo di Zaniolo e per questo gli si sarebbe rivolto con queste parole, come riportato dal Corriere dello Sport. I due comunque si sarebbero poi chiariti.