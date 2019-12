© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Romulo, centrocampista del Brescia, è intervenuto ai microfoni di DAZN per analizzare la prima frazione contro la SPAL: "Sì me l'aspettavo così, l'abbiamo preparata in questa maniera. Stiamo facendo una bella prestazione in fase difensiva, abbiamo concesso davvero poco. Nel secondo tempo dobbiamo essere bravi anche davanti per cercare di conquistare la vittoria. Abbiamo avuto due-tre occasioni, ce la stiamo giocando. Abbiamo approcciato bene la gara, dobbiamo continuare così".