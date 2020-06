Brescia, Romulo: "Balotelli con noi è diverso, non è come la sua immagine mediatica"

Ai microfoni di Foot Mercato ha rilasciato una lunga intervista il centrocampista del Brescia, Romulo. "Pian piano tutto sta tornando alla normalità: restare a casa non è stato facile, soprattutto per tanti amici che hanno sofferto in prima persona la crisi economica. E spero che il calcio riprenda presto il suo posto nella società. La ripresa? Molti giocatori vogliono riprendere, il paese deve riprendere la sua vita normale, il calcio è uno di questi parametri. Altri giocatori hanno paura di essere infettati e di portarselo a casa. Ma penso che la maggioranza voglia riprendere come hanno fatto tutte le altre attività".

Sulla sua stagione. "E' stata positiva, ho giocato quasi tutte le gare, ho segnato un gol, fatto assist. Spero di riuscire a finir bene la stagione, nonostante il Brescia abbia avuto difficoltà da neopromossa e restare".

Su Balotelli. "Tecnicamente è speciale, spettacolare. Ha fatto delle gare importanti in stagione ma è stata difficile per tutti. Ci ha aiutato come poteva. Ha un buon cuore, un'immagine diversa da quella mediatica. Ride, scherza, è diverso con noi. E si è sempre comportato bene".

Su Tonali. "E' giovane ma maturo, ha una personalità sconfinata. Ha qualità sopra la media, se continuerà così diventerà uno dei migliori centrocampisti italiani".

Su Milinkovic-Savic, ex compagno alla Lazio. "E' un crack, è uno dei più completi che abbia mai visto. E' forte tecnicamente, tatticamente, fisicamente, gioca con due piedi, tira forte, sa giostrare il pallone, è forte di testa, marca, passa. E' completo. Marusic? Gioca nella mia posizione, mi piace molto come calciatore. Siamo stati in competizione per il posto ma non posso che parlarne bene, è anche lui un super giocatore".