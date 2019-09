Brescia, Romulo: "Felice per la vittoria. Balotelli sarà l'uomo in più"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Match winner contro l’Udinese, Romulo ha commentato così la vittoria arrivata oggi contro il Brescia: “Sono molto contento per la vittoria, la prestazione e lo spirito con cui abbiamo affrontato questa partita, ci voleva proprio dopo la sconfitta con il Bologna - riporta Bresciaingol.com -. Ci ha fatto arrabbiare molto la sconfitta della scorsa settimana e oggi avevamo un gran rabbia e tanta voglia di dare il massimo. In serie A però sono cose che possono succedere, soprattutto quando una neopromossa affronta una squadra abituata alla massima serie e con un uomo in meno...”.



Con l’Udinese una gara perfetta. “L’avevamo in mente così questa sfida, l’abbiamo preparata molto bene in settimana, sapevamo della qualità del nostro avversario, ma il Brescia è stato bravo a chiudere gli spazi ed agire di ripartenza…”.



E adesso spazio a Balotelli. “Mario sarà il nostro uomo in più, adesso che ha scontato le giornate di squalifica potrà darci sicuramente una mano: è un giocatore speciale ed è molto carico. Farà la differenza”.