Brescia, Romulo: "L'Udinese mi porta bene. Balotelli nostro uomo in più"

Romulo, match winner della sfida odierna tra Brescia e Udinese, ha parlato così a Sky Sport dopo la vittoria delle Rondinelle: "Mi porta bene l'Udinese (ride, ndr), sono contento per questa vittoria. I ragazzi sono veramente fantastici, mi sono subito trovato benissimo a Brescia. Vogliamo fare bene per conquistare la salvezza, la città ci tiene tanto".

Avete riscattato la brutta rimonta subita col Bologna.

"Sì. La rimonta subita col Bologna ci è servita come lezione e ci permetterà senza dubbio di fare meglio nel prosieguo della stagione. Ci può stare di incorrere in situazioni come quella se da neo-promossa affronti una squadra abituata da tempo alla Serie A".

Quanto è importante la sua esperienza?

"Personalmente cerco di dare sempre una mano. Ora rientra anche Balotelli, non vediamo l'ora. Mario ci darà senz'altro un grosso aiuto. Qui ci sono tanti ragazzi giovani e straordinari, possiamo fare delle belle cose insieme".

In campo adesso le sue due ex squadre Juventus e Verona.

"Mi guarderò la partita in pullman. Juric contro le grandi fa sempre ottime partite, ma la Juve ha bisogno di vincere per riagganciare l'Inter".

Chiosa ancora su Balotelli: come lo vede?

"È molto, molto carico. Ci sta mancando tanto in questi giorni, sono convinto che da martedì in poi sarà l'uomo in più di questa squadra".