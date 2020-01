© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervistato da Repubblica, Romulo ha parlato alla vigilia di Brescia-Lazio: “Sono stato molto felice per i ragazzi anche se mi è dispiaciuto non vincerla insieme a loro. Abbiamo vinto la Coppa Italia e mi sarebbe piaciuto essere lì. Quando ha segnato ‘piedino caldo’, come io chiamo Cataldi, non ci potevo credere. Pensavo calciasse Milinkovic, ma Danilo è un lavoratore e ha un piede pazzesco. Che gioia!”.

Leiva e Luis Alberto sono squalificati:

“La Lazio rimane forte. Spero che chi giochi al loro posto abbia festeggiato tanto, così abbiamo più possibilità (ride, ndr). Per noi sarà fondamentale e la stiamo preparando bene. Leiva? Un professionista serio. Arriva tutti i giorni un’ora prima dei compagni, fa attenzione a quello che mangia e cerca di dormire presto. È un amico, anche le nostre famiglie sono unite”.