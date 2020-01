Brescia, Romulo: "Salvezza, ci aggrappiamo a tutto. Balotelli ci aiuterà"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervistato da Repubblica, Romulo ha parlato alla vigilia di Brescia-Lazio: “Siamo rientrati prima di tutti per lavorare e mettere benzina nelle gambe per affrontare la 2° parte di campionato che sarà dura. Per salvarci ci dobbiamo aggrappare a tutto, anche all’alimentazione. Il Brescia è una neopromossa, con umiltà dobbiamo affrontare le difficoltà".

La vostra salvezza passa anche per Tonali e Balotelli, che devono convincere Mancini per Euro 2020:

“Tonali ci dà equilibrio, sa gestire i momenti della gara e ha visione di gioco. Balotelli è extra forte, è un campione. All’inizio ha faticato perché non era al meglio invece ora sta volando. Gli ultimi due gol li ha segnati lui e ci darà una grande mano. Euro 2020? Se il Brescia farà bene crescerà anche la loro visibilità agli occhi del ct".