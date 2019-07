© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non solo la SPAL su Mariusz Stepinski. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport anche il Brescia sta pensando al polacco per completare il reparto offensivo. Il giocatore piace ad Eugenio Corini, il ChievoVerona ha fin qui resistito alle sirene degli estensi mentre sono in rialzo le chances delle rondinelle.