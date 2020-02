© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'ormai ex tecnico del Brescia, Eugenio Corini, ha lasciato un messaggio di saluto ai propri giocatori all'interno dello spogliatoio. Questo il testo, firmato anche dai suoi collaboratori: "Mi sarebbe piaciuto continuare a combattere al vostro fianco, ma non è stato possibile. Grazie per tutto quelle che mi avete dato (tantissimo), avrete per sempre un posto speciale nel mio cuore. Un grande in bocca al lupo!!!".