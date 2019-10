© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport ci sarebbe un retroscena sul rinvio della sfida fra Brescia e Sassuolo prevista per questa sera, ma rinviata a causa della morte del patron emiliano Giorgio Squinzi. Si era stata infatti palesata l'ipotesi del 17 novembre ma il presidente dei bresciani, Cellino, si è rifiutato per motivi scaramantici. Per questo si giocherà quindi il 18 dicembre.